Ludwigshafen – 2.Handball-Bundesliga – Erneutes Eulen-Debakel beim Auswärtsspiel in Gummersbach

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar / Gummersbach – Das Auswärtsspiel beim neuen Zweitligameister und Bundesliga-Aufsteiger VfL Gummersbach begann für die Handballer der Eulen Ludwigshafen gut und die Eulen lagen bis zur 6:5-Führung meistens vorne. Auch bis zur 24. Minute beim 10:11-Rückstand war das Spiel noch ausgeglichen. Doch dann erzielten die Eulen fünf Minuten keinen Treffer und Gummersbach zog auf 15:10 davon und der VfL ging mit einer 16:11-Führung in die Kabine.

Nach der Pause betrug der Eulen-Rückstand meistens fünf Tore. Nach dem 20:15 durch Julius Meyer-Siebert (39.) erzielten die Eulen wieder vier Minuten kein Tor und Gummersbach erhöhte auf 23:15. Bis zum Spielende baute Gummersbach die Führung weiter aus zum 32:21-Endstand. Wie bei der Heimniederlage gegen Eisenach gab es nun bereits wieder eine Pleite mit elf Toren Differenz. Für den neuen Eulen-Trainer Michael Biegler ist es damit im sechsten Ligaspiel bereits die fünfte Niederlage.

Bester Werfer bei den Eulen war erneut Julius Meyer-Siebert mit sieben Treffern.

Die Eulen Ludwigshafen liegen nach der nun bereits fünfzehnten Niederlage mit 29:35 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz. Der Abstand zum Abstiegsrang zum TV Großwallstadt auf dem 18. Platz (24:42 Punkte) beträgt nur noch fünf Zähler.

Bereits am Mittwoch, 18. Mai um 19 Uhr, findet beim Tabellenfünften TV Hüttenberg das nächste schwere Auswärtsspiel statt

Das nächste Heimspiel der Eulen Ludwigshafen wird am Sonntag, 22. Mai um 16 Uhr, gegen den Tabellenneunten VfL Eintracht Hagen in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen ausgetragen.

Weitere Informationen über die Eulen Ludwigshafen gibt es unter www.eulen-ludwigshafen.de.

Text Michael Sonnick

Foto: Bester Werfer bei den Eulen Ludwigshafen war erneut Julius Meyer-Siebert mit sieben Treffern (Foto Michael Sonnick)

