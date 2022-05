Bad Dürkheim – Kreis Bad Dürkheim gut vertreten im Bezirksvorstand der CDU

Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar

Sven Hoffmann (Bad Dürkheim) ist stellvertretender Vorsitzender der CDU Rheinhessen-Pfalz. Beim Bezirksparteitag in Kerzenheim erhielt der hauptamtliche Kreisbeigeordnete 91,4 Prozent der Stimmen. Hoffmann war bereits lange Jahre als Beisitzer im Gremium vertreten. Weiterhin in dieser Funktion bleibt Elke Schanzenbächer (Weisenheim am Berg). Sie ist auch Kreisvorsitzende der Frauen-Union in der CDU.

Kreisvorsitzender Markus Wolf zeigte sich stolz nach den Wahlgängen: „Unsere gute Arbeit im Bezirk wird anerkannt. Das zeigen die durchweg guten Zustimmungswerte deutlich. Mit der neuen Aufstellung kann der Bezirksvorstand die vor uns allen liegenden Aufgaben tatkräftig anpacken!“

Beim Parteitag wurde die Europaabgeordnete Christine Schneider zur neuen Bezirksvorsitzenden gewählt. Sie folgt auf Christian Baldauf, der neben dem Fraktionsvorsitz im Landtag nun auch Landesvorsitzender der Partei ist. „Für uns ist die wichtigste Aufgabe, dass wir bei den kommenden Kommunalwahlen wieder gut abschneiden. Dafür müssen wir neues Vertrauen erwerben“, betonten beide einmütig. Christine Schneider gab dazu als Losung aus: „Wir müssen von unseren Botschaften wieder begeistert sein. Dann können wir auch andere begeistern!“

Foto Sven Hoffmann Copyright © 2022 CDU Kreisverband Bad Dürkheim

CDU Kreisverband Bad Dürkheim