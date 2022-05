Speyer – JSV-Männer wollen trotz Ausfälle die Tabellenführung verteidigen

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.

Nach drei Siegen in den ersten drei Saisonkämpfen reisen die Männer des JSV Speyer als Tabellenführer der 1. Judo-Bundesliga Süd zu vierten Saisonkampf beim TV Erlangen. Auch wenn es in erster Linie dem Zufall der Auslosung geschuldet ist, dass die Speyerer erst am darauffolgenden Kampftag auf einen der Top-Favoriten der Liga treffen, ist unbestritten, dass die bisherigen Saisonleistungen sehr beachtlich waren. Das soll nun in Erlangen fortgesetzt werden. Die personellen Voraussetzungen hierfür sind allerdings schwierig, denn das Speyerer Verletztenlazarett füllt sich immer mehr: Michel Adam und Michael Krieger fallen weiterhin aus, Patrick Striegel wird nach seiner in Rüsselsheim erlittenen Verletzung nächste Woche operiert, Patrick Schmidt und Yves Touma sind angeschlagen und Samuel Mendel ist mit einer Handverletzung vom Junioren-Europacup zurückgekehrt. Ein paar weitere Kämpfer haben noch Trainingsrückstand. „Da kann jetzt nicht mehr viel schiefgehen, wenn wir eine schlagkräftige Mannschaft aufbieten wollen“, so Teamchef Michael Görgen-Sprau, der unter diesen Umständen davor warnt, Erlangen zu unterschätzen – auch wenn der JSV diese Begegnung in den letzten Jahren für sich entscheiden konnte „Erlangen ist eine große geschlossene Mannschaft die immer das Maximale abruft und bei Heimkämpfen immer eine große Unterstützung hat. Aber natürlich werden wir alles geben, um nochmal die Tabellenführung zu verteidigen – das wäre das Sahnehäubchen auf unseren starken Saisonstart“, so der Speyerer Teamchef.

Quelle JSV Speyer