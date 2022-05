Sandhausen – NACHTRAG: Brand eines Schuppens – unbekannte Leiche gefunden

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, geriet am frühen Dienstagmorgen, 10.05.2022 in Sandhausen ein Schuppen auf einem Anwesen in der Kleinen Ringstraße in Brand. Im Zuge der Löschmaßnahmen stießen die Einsatzkräfte am Brandort auf die Leiche einer unbekannten Person.

Die Ermittlungen zur Person der Leiche sind zwischenzeitlich abgeschlossen, es handelt sich unzweifelhaft um den 57-jährigen Eigentümer des Anwesens.

Die Untersuchungen zur Brandursache ergaben, dass der 57-Jährige, der sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, das Feuer selbst gelegt hatte. Dabei war Sachschaden in Höhe von fast 400.000 Euro entstanden.