Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nach dem großartigen Erfolg im letzten Jahr freut sich das Theater und Orchester Heidelberg die vierte Bühne auf dem Schloss erneut zu bespielen. Das »Sonnendeck« bietet vom 14. Juni bis 7. August 2022 ein abwechslungsreiches Programm. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf den Beiträgen ukrainischer Künstler*innen denen das Theater und Orchester Heidelberg auf dem »Sonnendeck« eine Bühne bietet.

Im Ambiente des historischen Schlossgartens wird im Sommer neben Eigenproduktionen des Theaters und Beiträgen ukrainischer Künstler*innen auch ein »Tête-a-Tête« mit der freien Kunstszene zu erleben sein. Freuen darf sich das Publikum bei letzterem auf neue Gesichter und alte Freunde, wie die Tanz-Performance »Why should be a dancer a role model for future?« oder die Rock’n-Roll-Show »Krüger rockt!«. Das Theater und Orchester Heidelberg möchte angesichts der immer noch raren Auftrittsmöglichkeiten der freien Szene der Stadt eine Bühne bieten.

Der ukrainische Schwerpunkt des »Sonnendecks« präsentiert ein renommiertes Programm: Der »Nationale Ukrainische Volkschor Vervovka« – ein vielfach ausgezeichnetes traditionelles Vokal- und Tanzensemble, das dieses Jahr auch beim G7 Treffen auftreten wird – ist auf dem »Sonnendeck« in Quartett-Besetzung zu erleben. Ebenso die zweisprachige Lesung »Vom Krieg« von Autor*innen des Kyiver Theatre of Playrights. Die Flucht- und Kriegsberichte aus Tagebüchern und Protokollen gewähren persönliche Einblicke und sind neben Heidelberg auch in Gastspielen am Maxim Gorki Theater in Berlin und in London zu erleben. Neben diesen beiden Highlights erwartet das Publikum zudem der Liederabend »Little world war« und die Lesung »Schaurige Legenden« von Julia Mostva.

»Es liegt uns am Herzen unseren ukrainischen Kolleg*innen eine Stimme zu geben. Die ukrainische Kultur muss sichtbar bleiben. Sie ist wesentlicher Bestandteil einer Landesidentität, die gerade von Putin vernichtet werden soll.«, so Intendant Holger Schultze über seine Entscheidung Auftrittsmöglichkeiten für ukrainische Künstler*innen bei den Heidelberger Schlossfestspielen zu schaffen.

Neben freier Kunst und ukrainischen Beiträgen lässt sich auch das Theater Heidelberg und Orchester Heidelberg selbst Auftritte auf seinem »Sonnendeck« nicht nehmen. Als Höhepunkt kehrt hier »Souvenirs, Souvenirs!« zurück. In der Erfolgsrevue aus dem letzten Sommer sind Mitglieder des Theater-Chors als Solist*innen in unterschiedlichsten musikalischen Leckerbissen zu erleben.

Das »Sonnendeck« bietet pro Abend rund 200 Zuschauer*innen Platz für sein buntes Programm vor historischem Ambiente. Der Vorverkauf startet am 13. Mai 2022. Für alle aus der Ukraine geflohenen Personen ist der Eintritt kostenlos.

Weitere Informationen sowie Karten unter www.theaterheidelberg.de oder an der Theaterkasse, Theaterstraße 10; 06221 | 58 20 000; tickets@theater.heidelberg.de