Hockenheim – Nächster Bauabschnitt in der Oftersheimer Straße

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Sanierung der Oftersheimer Straße in Hockenheim geht in die nächste Bauphase. Ab dem kommenden Donnerstag, 17. März, nimmt die Baufirma Klaus Reimold GmbH die Arbeiten am Bauabschnitt zwei zwischen der Bürgermeister Hund Straße und der Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße auf. Dazu wird dieser Abschnitt voll gesperrt. Die Gebäude der Anwohner sind während der Bauzeit fußläufig erreichbar, für PKW ist der Abschnitt jedoch nicht befahrbar. Ersatzparkplätze hat die Stadt im Bereich der Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße am ehemaligen Reiterplatz eingerichtet. Die Baumaßnahme in der Oftersheimer Straße dauern vermutlich bis Ende Juli 2022 an.

