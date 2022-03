Ludwigshafen – Die Eulen Ludwigshafen feiern Heimsieg gegen Essen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Handballer der Eulen Ludwigshafen haben ihr Heimspiel im Verfolgerduell gegen Tusem Essen mit 29:25 Toren gewonnen, bereits zur Halbzeit führten sie deutlich mit 20:12. Die Eulen spielten mit dem Schriftzug „für Robbie“ auf dem Trikot für den mit 58 Jahren verstorbenen Robert Pfeffer, der Tennistrainer und Macher des BASF TC Ludwigshafen war.



Die Gäste aus Essen erzielten durch Lucas Firnhaber nach 45 Sekunden das 1:0, dies war dann aber die einzige Führung im gesamten Spiel. Nach zehn Minuten erhielt Stefan Salger beim Stand von 5:3 für die Eulen die rote Karte und damit fehlte neben dem erkrankten Hendrik Wagner auch der zweite Eulen-Torjäger im Spiel. Doch das Eulen-Team kompensierte den Ausfall und erzielte ab der 21. Minute beim Stand von 12:9 sechs Treffer in Folge und baute den Vorsprung auf 17:9 aus. Danach hatten die Eulen beim Stand von 20:10 sogar zehn Tore Vorsprung. Nach der Halbzeitpause konnten die Gäste verkürzen und lagen beim Tor vom Essener Linksaußen Noah Bayer in der 53. Minute beim Stand von 25:22 nur noch mit drei Treffern vorne. Doch die Eulen wurden von den 1.607 Zuschauern in der erneut nicht ausverkauften Friedrich-Ebert-Halle angefeuert und feierten nach zwei Niederlagen mit 29:25 den elften Saisonsieg. Erfolgreichster Eulen-Werfer war Linksaußen Enes Keskic mit acht Treffern, die zweitmeisten Tore (6) erzielte Marc-Robin Eisel, der seinen Vertrag bei den Eulen vor dem Spiel um zwei Jahre verlängert hatte. Mit jeweils fünf Treffern hatten Yessine Meddeb und Max Neuhaus ebenfalls einen großen Anteil am neunten Eulen-Heimsieg. Nach dem Spiel sagte Eulen-Trainer Ceven Klatt: „Wir hatten eine überragende erste Halbzeit und ich muss den Jungs für die Leistung gratulieren. Torwart Ziga Urbic hat mit seinen Paraden den Grundstein gelegt, am Ende ging uns die Kraft aus.“



Die Eulen Ludwigshafen haben sich mit 27:17 Punkten auf den fünften Tabellenrang in der 2. Handball-Bundesliga verbessert. Spitzenreiter ist der VfL Gummersbach mit 38:10 Zählern vor der HSG Nordhorn-Lingen mit 38:12 Punkten. In Nordhorn bestreiten die Eulen das nächste Spiel am 27. März, nur mit einem Auswärtssieg haben die Eulen noch Chancen für einen Aufstieg in die erste Liga. Das Hinspiel hatten die Eulen Ludwigshafen im Oktober knapp mit 26:25 in der Eberthalle gewonnen.

Das nächste Eulen-Heimspiel ist dann erst wieder am Samstag, 2. April um 19 Uhr, gegen DJK Rimpar-Wölfe in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen. Weitere Informationen über die Eulen Ludwigshafen gibt es unter www.eulen-ludwigshafen.de.

Text Michael Sonnick

Foto 1: Linksaußen Enes Keskic und Torwart Ziga Urbic zählten zu den Matchwinnern bei den Eulen Ludwigshafen (Foto Michael Sonnick)

Foto 2: Max Neuhaus (Mitte) freute sich nach seinen fünf Treffern mit seinen Eltern über den Heimsieg (Foto Michael Sonnick)

Foto 3: Die Eulen (hier Stefan Salger) spielten mit dem Schriftzug „für Robbie“ in Gedenken an Robert Pfeffer (Foto Michael Sonnick)

Quelle Michael Sonnick