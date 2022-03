Mannheim – Die Adler Mannheim verlieren das Spitzenspiel gegen Berlin

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Adler Mannheim haben das Spitzenspiel in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gegen den Tabellenführer Eisbären Berlin zu Hause in der SAP-Arena in Mannheim mit 0:4 (0:1, 0:0, 0:3) verloren. Nach zwei ausgeglichenen Dritteln lagen die Adler nach dem zweiten Drittel mit 0:1 zurück. Mit drei Toren im Schlussdrittel entschieden die Gäste aus Berlin das Spiel für sich. Die Adler Mannheim blieben zum ersten Mal seit Dezember 2016 in einem Heimspiel ohne eigenen Treffer. Damit endete auch die Serie von vier Adler-Siegen in Folge.

In der DEL-Tabelle führen die Eisbären Berlin mit einem Punkteschnitt von 2,09 (92 Punkte in 44 Spielen), die Adler Mannheim sind mit einem Punkteschnitt von 1,8 (79 Punkte in 44 Spielen) Tabellenvierter.

Bereits am Sonntag, 13. März um 16.30 Uhr, findet beim Tabellendritten Red Bull München das nächste Auswärtsspiel von den Adler Mannheim statt. Weitere Informationen über die Adler Mannheim gibt es unter www.adler-mannheim.de.

Text Michael Sonnick