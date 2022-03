Heidelberg – Streifenwagen beschädigt – Zeugen gesucht

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Am Freitagabend, gegen 23.00 Uhr, befand sich eine Streifenbesatzung des Polizeirevier HD-Nord zur Aufnahme eines Sachverhalts beim Heidelbeach in der Tiergartenstraße. Der Streifenwagen wurde auf dem Parkplatz des dortigen Tiergartenschwimmbads abgestellt. Als die Beamten gegen 23.30 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkamen war der linke Außenspiegel beschädigt. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder die Hinweise zu dem Täter geben können werden gebeten sich mit dem Polizeirevier HD-Nord unter der Telefonnummer 06221-45690 in Verbindung zu setzen.