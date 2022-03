Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag um 15.50 Uhr auf der L 595, zwischen Neckarwimmersbach und Pleutersbach, erlitt ein 28-jähriger Yamaha-Fahrer zunächst schwere Verletzungen. Er wurde unter notfallmedizinischer Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Mannheimer Klinik eingeliefert. Dort erlag er in den Abendstunden seinen schweren Verletzungen. Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4111 bei der Verkehrspolizei in Heidelberg zu melden.