Wonnegau – Gästeführungen 2022

Wonnegau/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit exakt 55 Veranstaltungen erscheint in diesem Jahr zum vierten Mal die Gästeführer-Broschüre des Touristikvereins Wonnegau e.V.. Die Führungen, Ausstellungen, geführte Wanderungen, E-Bike-Touren oder Vorträge, die zu festen Terminen stattfinden, bieten Gästen und Einheimischen gleichermaßen die Möglichkeit, den Wonnegau aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu entdecken. Ganz neu ist in diesem Jahr die Gemeinde Gundersheim mit Führungen vertreten. „Es freut uns sehr, dass wir wieder eine neue Gemeinde für unsere Arbeit begeistern können.“ So Yvonne Gassmann, Tourismusbeauftragte der Verbandsgemeinde Wonnegau. Den größten Teil der Broschüre macht das bereits etablierte Angebot der Osthofener Gästeführer aus. Hier können sich die Stammgäste auf viele bekannte Führungen aus den vergangenen Jahren freuen. Auch die, im letzten Jahr neu eingeführte, Neubürgerführung hat sich etabliert und wird wieder stattfinden.

Erstmal kann in diesem Jahr der Kinderwingert, eine Initiative der Kultur- und Weinbotschafter Rheinhessens in Osthofen durchgeführt werden. Hier lernen Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren die Arbeit im Weinberg kennen und dürfen auch selbst Hand anlegen. Auch wer es sportlich mag, kommt bei einer E-Bike Tour, Nordic-Walking Touren oder geführten Wanderungen auf seine Kosten. Alle Führungen können bereits vorab online im Erlebnisshop gebucht werden. Hier erfahren die Gäste auch aktuell die geltenden Corona Bestimmungen zur jeweiligen Veranstaltung. Die Broschüre mit sämtlichen Terminen der öffentlichen Führungen 2022 gibt es in der Tourist Information Wonnegau am Platz an der Kleinen Kirche in Osthofen oder als PDF-Datei zum Ausdrucken auf wonnegau.de.