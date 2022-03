Speyer – Verkehrskontrollen – Trunkenheit im Verkehr und fehlender Versicherungsschutz

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Vier Strafanzeigen waren die Folge von Verkehrskontrollen, die zwischen 10.03.2022, 10:00 Uhr und 11.03.2022, 03:00 Uhr von Beamtinnen und Beamte der Polizei Speyer durchgeführt wurden. Um 10:15 Uhr geriet ein 40-Jähriger PKW-Fahrer mit knapp 1 Promille in der Auestraße in eine Verkehrskontrolle, knapp über 1 Promille. Dem Mann aus Speyer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Mit E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen unterwegs waren um 12:30 Uhr in der Wormser Ladstraße ein 43-Jähriger sowie um 13:30 Uhr in der Kurt-Schumacher-Straße ein 28-Jähriger. Gegen die Männer aus Speyer wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Am 11.03.2022. um 02:15 Uhr stellten die Beamte in der Karl-Spindler-Straße fest, dass für den Mercedes eines 42-Jährigen kein Versicherungsschutz bestand. Der Mannheimer musste sein Fahrzeug stehen lassen und sich nun strafrechtlich verantworten

