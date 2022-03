Sandhausen – Einbruch in Rastanlage – Polizei sucht Zeugen

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter in die Tank- und Rastanlage “Hardtwald Ost” an der Autobahn A 5 (Fahrtrichtung Frankfurt) ein. Gegen 1.30 Uhr öffneten die Einbrecher an dem Raststätten-Gebäude auf unbekannte Art ein Fenster und drangen in den Verkaufsraum ein. Dabei ließen sie zunächst mehrere Schachteln mit Zigaretten mitgehen und verließen den Raum anschließend wieder. Sie wurden dabei von einer Überwachungskamera aufgenommen. Wenig später kehrten die Einbrecher zum Verkaufsraum zurück und begaben sich in den Keller, wo sie mit brachialer Gewalt einen Lagerraum aufbrachen. Nach Aufbruch weiterer Räume gelangten die Unbekannten in den Tresorraum und brachen hier mehrere Metallschränke und Tresore, vermutlich mittels einer mitgebrachten Flex, auf. Hierbei erbeuteten die Einbrecher Bargeld in noch unbekannter Höhe und flüchteten anschließend vom Tatort. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

