Plankstadt – Angebliche Krankenkassenmitarbeiter entwenden Bargeld – Zeugen gesucht

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagvormittag gegen 10:30 Uhr klingelten zwei bisher unbekannte Täter an einem Einfamilienhaus in der Eppelheimer Straße. Die Männer gaben an, als Mitarbeiter einer Krankenkasse den Impfstatus der Bewohner zu überprüfen. Das Rentnerpaar gewährte den Verdächtigen Zutritt zum Anwesen. Während die angebliche Überprüfung im Wohnzimmer stattfand, bemerkte die Bewohnerin, dass sich ein dritter Mann in der Küche aufhielt. Als die Seniorin den Mann ansprach, erklärte dieser seine Anwesenheit damit, dass er den Wasserstand ablesen müsse. Danach flüchteten die Täter aus dem Haus. Eine aufmerksame Zeugin, welche die Verdächtigen beim Verlassen des Hauses beobachtet hatte, informierte schließlich die Polizei. Diese ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Insgesamt entwendeten die Täter Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Die Täter werden als männlich beschrieben. Einer der Männer trug eine Kopfbedeckung. Zwei Verdächtige trugen einen weißen Mund-Nasenschutz. Hinweise auf die Täter werden beim Polizeirevier Schwetzingen unter 06202/288-0 telefonisch entgegengenommen.

