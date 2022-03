Mannheim-Innenstadt – Dreister Dieb im Supermarkt

Mannheim-Innenstadt/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein dreister Dieb schlug am Donnerstagvormittag in einem Lebensmittelmarkt in den Mannheimer Innenstadt-Quadraten zu. Der Mann gelangte unbemerkt in das Büro der Filialleiterin des Marktes im Quadrat D 3 und entwendeten aus deren Handtasche den Geldbeutel und das Mobiltelefon. Anschließend begab er sich wieder in den Verkaufsraum. Hier fiel er der Filialleiterin auf, da er keinen Mund-Nasen-Schutz trug. Erst nachdem sie ihn darauf angesprochen hatte und er gerade den Markt verließ, bemerkte sie ihren Geldbeutel und ihr Mobiltelefon in dessen Händen. Während sich dieser nun eilig die Örtlichkeit verließ, warf er den Geldbeutel der Filialleiterin und weitere Gegenstände unter geparkte Autos. Das Mobiltelefon behielt er weiter in seinem Besitz und ihm gelang die Flucht in Richtung Paradeplatz. Bei einer Überprüfung der weggeworfenen Gegenstände konnte der Entlass Brief einer Klinik aufgefunden werden, der an einen 23-jährigen Mann adressiert war. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die Person mit der Personenbeschreibung des flüchtigen Täters übereinstimmte und dass er bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Sachverhalte zur Anzeige gelangt war. Gegen den 23-Jährigen wird jetzt wegen Diebstahls ermittelt, nach ihm wird indessen gefahndet.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail