Ludwigshafen – Versuchter Telefonbetrug – Europol-Masche

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, 10. März 2022, erhielt um 9 Uhr eine 29-Jährige einen Telefonanruf mit einer Bandansage angeblich von Europol. Noch bevor es zu Geldforderungen kam, legte die 29-Jährige auf.

Die Masche der Telefonbetrüger:

Am Telefon meldet sich ein angeblicher Officer von Europol oder ein Band läuft ab. Um seine Glaubwürdigkeit zu stärken, spricht er englisch. Dem Angerufenen wird vorgetäuscht, ihr Geld sei in Gefahr und müsse schnellstmöglich auf einem von Europol eigens dafür eingerichteten Konto im Ausland gesichert werden. Es soll hierzu eine App heruntergeladen werden. In Wahrheit können von den Betrügern so alle Kontoaktivitäten gesteuert werden. Gleichgelagerte Fälle sind auch in anderen Bundesländern bekannt geworden.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

– Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

– Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!

– Geben Sie keine persönliche Daten am Telefon Unbekannten gegenüber an!

– Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon von einem Amt oder einer Fima meldet, ohne dass Sie jemals Kontakt zu dieser Stelle hatten.

– Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein.

– Erstatten Sie Anzeige, falls Sie Opfer geworden sind!

– Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!

– Haben Sie ebenfalls einen betrügerischen Anruf erhalten, dann wenden Sie sich an Ihre örtliche Polizeidienststelle.

Ihre zuständige Polizeidienststelle finden Sie über unsere Dienststellensuche https://www.polizei.rlp.de/de/dienststellensuche/. Oder erstatten Sie direkt online eine Anzeige bei der Onlinewache https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.