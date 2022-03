Ludwigshafen – Gamemusic im Pfalzbau!

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Donnerstag, dem 17. März findet um 20.00 Uhr das Gamemusic-Konzert „Final Fantasy“ im Ludwigshafener Pfalzbau statt. Ursprünglich war das Konzert auf den 29. April 2020 im BASF-Feierabendhaus terminiert. Dafür erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.

Nachdem der Termin coronabedingt um beinahe zwei Jahre verschoben werden musste, kann das Konzert „Final Fantasy“ am kommenden Donnerstag schließlich stattfinden. Nicht jedoch, wie ursprünglich geplant, im BASF-Feierabendhaus, sondern im Ludwigshafener Pfalzbau.

Obwohl die Staatsphilharmonie im Bereich der Filmmusik eine breite Expertise aufzuweisen hat, ist der Bereich der Videospielemusik Neuland für den Klangkörper. Dirigent Eckehart Stier hingegen hat sich auf das Genre spezialisiert und spielte bereits 2003 zusammen mit dem London Symphony Orchestra Musik für Computerspiele ein. Regelmäßig dirigiert er Gamemusic-Konzerte, bei denen insbesondere die sinfonische Musik aus der Videospiel-Reihe „Final Fantasy“ auf dem Programm steht.

Die Musik zu der japanischen Computer-Rollenspiel-Reihe „Final Fantasy“ steht auch im Zentrum des Staatsphilharmonie-Konzerts am 17. März im Pfalzbau. Die Serie zählt international zu den erfolgreichsten und beliebtesten Spielen, deren Soundtrack nicht nur auf CD veröffentlicht, sondern auch als Klavierversion und darüber hinaus vielfach für Orchester arrangiert und in verschiedenen Konzerten aufgeführt wurde. Die Handlung spielt in einer dystopischen Welt, die sich fest in der Hand eines Megakonzerns befindet, der dem Planeten die Lebensenergie entzieht. Eine kleine Widerstandsgruppe stellt sich der Vorherrschaft des Konzerns entgegen. Dabei müssen sich die Hauptfiguren mit ihrer eigenen Vergangenheit und der geheimnisvollen Geschichte des Planeten auseinandersetzen.

Die Konzertdaten auf einen Blick:

Donnerstag, den 17. März, 20.00 Uhr

FINAL FANTASY

Ludwigshafen, Konzertsaal im Pfalzbau

Eckehard Stier Dirigent

Kai Adomeit Klavier

Nobuo Uematsu Symphonic Odysseys, daraus: Opening Fanfare

Yoko Shimomura Final Fantasy XV. In the Shadow of the Crystal (Deutsche Erstaufführung)

Yoko Shimomura Fantasy I: Kingdom Hearts. Symphonic Fantasies Tokyo

Nobuo Uematsu Final Fantasy VII. Sinfonie in drei Sätzen “Final Symphony 1”