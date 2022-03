Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Vom 14. April bis zum 9. Oktober wird Almere in den Niederlanden für sechs Monate Schauplatz der Internationalen Gartenbauausstellung Floriade Expo 2022. Das diesjährige Thema der Ausstellung sind „Growing Green Cities“, also „Wachsende Grüne Städte“. Kein Wunder, dass die Gartenstadt Landau da nicht fehlen darf! Sie ist mit Weinen aus den Stadtdörfern vertreten, wie das Team des städtischen Büros für Tourismus (BfT) jetzt mitteilt. Es hat bereits vier Paletten Landauer Wein vorbereitet, die in die Niederlande gesendet werden. „Fürs Erste“, schmunzelt BfT-Geschäftsführer Bernd Wichmann. „Bei Bedarf senden wir gerne weitere Weine nach Almere.“ Auf der Expo können die Gäste neben traumhaften Gärten auch Länderpavillons besuchen, in denen die Länder ihre Kultur, Pflanzen und Blumen, aber auch lokale Innovationen und nachhaltige Lösungen für grüne Städte präsentieren. „Im deutschen Pavillon übernimmt der renommierte Caterer Angerer und Obermayr aus München die Bewirtung“, berichtet Wichmann. „Und was wäre da passender, als dass die Weine aus der Gartenstadt Landau in der Pfalz, wo moderne Stadt und traumhafte Natur direkt beieinander liegen, für Pfälzer Hochgenuss bei unseren niederländischen Nachbarinnen und Nachbarn sorgen?“.

Mit dabei sind Weine der Weingüter Bruno Leiner aus Wollmesheim, Sauer aus Nußdorf, Emil Bauer aus Nußdorf und Pfirmann aus Wollmesheim. Die Besucherinnen und Besucher der Gartenausstellung können Landauer Riesling, Grauburgunder, Spätburgunder, einen weißen Cuvée, einen Rosé und einen prickelnden Secco genießen – fast alle Bioland-zertifiziert. „Der Werbeeffekt für den Tourismusstandort Landau bei überregionalen und sogar internationalen Events ist natürlich enorm“, betont Oberbürgermeister Thomas Hirsch. „Aus den Landauer Stadtdörfern kommen tolle, hochklassige Weine und wir freuen uns über die Chance, nicht nur für unsere Erzeugnisse, sondern auch für unsere Stadt und unsere beliebte Urlaubsregion auf der internationalen Bühne zu werben.“

Quelle: Büro für Tourismus Stadt Landau