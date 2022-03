Kapsweyer – Mülltonnenbrand

Kapsweyer / Landkreis südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar(ots)

Aus bislang noch ungeklärter Ursache gerieten am gestrigen Abend, 10.03.22, gegen 20:30 Uhr und über das vergangene Wochenende 05.-07.03.2022, in der Raiffeisenstraße insgesamt vier Mülltonnen in Brand. Die Brände konnten jeweils durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf 350.- Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen, die Angaben zu den beiden Bränden machen können werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.