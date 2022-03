Hemsbach – 33-Jähriger mit Drogen erwischt

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 33-jähriger Mann wurde am Donnerstagnachmittag in Hemsbach mit einer größeren Menge Rauschgift erwischt. Der Mann fiel einer Polizeistreife kurz nach 15 Uhr auf, als sich dieser am Kurpfalzkreisel aufhielt. Beim Erblicken des Streifenwagens beschleunigte er seinen Schritt und rannte los, als der Streifenwagen stoppte. Während seiner Flucht zu Fuß warf er mehrere Gegenstände fort. Er konnte schließlich in der Königsberger Straße eingeholt und festgenommen werden. Bei der Absuche des Fluchtweges fanden die Beamten einen Beutel mit rund 26 Gramm Amphetamin und zwei Marihuana-Joints. Der Mann wurde zum Polizeirevier Weinheim gebracht. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Drogenhandels stellte sich heraus, dass der 33-Jährige mehrmals unentschuldigt einer gegen ihn geführten Gerichtsverhandlung fernblieb. Um seine Anwesenheit zum nächsten anberaumten Verhandlungstermin sicherzustellen, wurde durch das Amtsgericht Weinheim Haftbefehl (sog. Sitzungshaftbefehl) gegen ihn erlassen. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

