Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Impfstützpunkt im International Welcome Center Heidelberg (IWCH) bietet bereits seit dem 2. März 2022 Corona-Schutzimpfungen mit dem neuen Impfstoff Nuvaxovid des Herstellers Novavax an. Bislang richtete sich das Angebot nur an Personen, die der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen. Aufgrund der gesicherten Verfügbarkeit des Impfstoffes kann das Impfangebot ab sofort erweitert werden und steht nunmehr für alle Interessierten zur Verfügung. Die Stadt Heidelberg stand frühzeitig in Kontakt mit den Kliniken und Heimen vor Ort, um für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen möglichst niedrigschwelligen Zugang zum Impfstoff von Novavax zu ermöglichen. Das Angebot erfährt großen Zulauf aus den Einrichtungen und wird rege genutzt. Entsprechende exklusiv buchbare Termine werden weiterhin vorgehalten.

Neben den Terminen für Impfungen mit Novaxovid stehen weiterhin auch Impftermine mit den Vakzinen von Biontech und Moderna für alle Altersgruppen zu Verfügung. Die Stadt Heidelberg weist darauf hin, dass sich das Impfangebot explizit auch an geflüchtete ukrainische Staatsangehörige richtet. Der Impfstützpunkt im Welcome Center auf dem Landfried-Areal im Stadtteil Bergheim ist donnerstags und freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Terminbuchung und weitere Informationen im Internet unter www.heidelberg.de/impfen.