Heidelberg – Vollsperrung der Alten Brücke in der kommenden Woche

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Alte Brücke in der Heidelberger Altstadt wird von Montag, 14. März, bis voraussichtlich Donnerstag, 17. März, jeweils in der Zeit von 11 bis 16 Uhr voll gesperrt. Dies betrifft hauptsächlich die Fußgängerinnen und Fußgänger sowie die Radfahrenden, da die Brücke für den Autoverkehr in diesem Zeitraum ohnehin gesperrt ist. Eine Umleitung über die Brücke bei der Schleuse auf Höhe des Altstadt-Bahnhofes ist gegeben. Grund für die Vollsperrung der Alten Brücke sind Vermessungsarbeiten im Auftrag des Tiefbauamtes der Stadt Heidelberg. Da für die Aufnahmen eine Drohne verwendet wird, darf die Fläche aus Sicherheitsgründen nicht betreten werden.

