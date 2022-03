Heidelberg-Emmertsgrund – Täuschung über Führerschein gescheitert

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagvormittag gegen 10:30 Uhr klingelten zwei bisher unbekannte Täter an einem Einfamilienhaus in der Eppelheimer Straße. Die Männer gaben an, als Mitarbeiter einer Krankenkasse den Impfstatus der Bewohner zu überprüfen. Das Rentnerpaar gewährte den Verdächtigen Zutritt zum Anwesen. Während die angebliche Überprüfung im Wohnzimmer stattfand, bemerkte die Bewohnerin, dass sich ein dritter ... Mehr lesen »