Frankenthal – Stadtbücherei Frankenthal Strick- und Häkeltreff startet wieder

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. „Café Wolle“, der offene Handarbeitstreff in der Stadtbücherei Frankenthal, startet wieder: Ab Donnerstag, 31. März, finden die Treffen immer am letzten Donnerstag des Monats von 15.30 bis 17.30 Uhr statt. Willkommen sind alle Wollfadenfreundinnen und -freunde: Hilfe, Anregungen und Austausch stehen im Vordergrund. In der Stadtbücherei gibt es außerdem eine Fülle an Literatur zum Thema Handarbeiten. Ansprechpartnerin ist Helen Sohns, die zwar keine „studierte“ Strickerin ist, die aber gerne Grundlagen vermittelt. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich. Anmeldung und Auskunft zum Café Wolle telefonisch unter der 06233 89630, per Mail an stadtbueche-rei@frankenthal.de oder persönlich in der Welschgasse 11 zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei Frankenthal (montags 14 – 18 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags 10 – 18 Uhr und samstags 10 – 13 Uhr). Informationen zu allen Veranstaltungen finden Interessierte unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei. Café Wolle findet unter den zum Termin geltenden Corona-Regeln für die Durchführung von Veranstaltungen statt. Die weiteren geplanten Termine bis zum Sommer sind der 28. April und der 30. Juni.

