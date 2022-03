Dannstadt-Schauernheim – Kabarett mit Lutz von Rosenberg Lipinsky für 1. April abgesagt

Dannstadt-Schauernheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Geduld ist gefragt: Die Kulturreihe 2022 im Historischen Rathaus Assenheim beginnt erst im Mai. Die für den 1. April geplante Veranstaltung mit Kabarettist Lutz von Rosenberg Lipinsky wurde abgesagt und soll voraussichtlich im Herbst 2022 nachgeholt werden. Den Auftakt zur Kulturreihe macht damit Dr. Michael Werner. Der Herausgeber der pfälzisch-pennsylvanischen Zeitung „Hiwwe wie Driwwe“ und heute der Experte in Rheinland-Pfalz, wenn es um die Sprach- und Kulturbeziehungen zwischen diesen beiden Regionen geht, berichtet am Donnerstag, 5. Mai 2022 im Rahmen einer musikalischen Lesung über die kulturelle Verbundenheit unserer Region mit dem Pennsylvania Dutch Country und stellt sein vor einigen Monaten erschienenes Buch „Hiwwe wie Driwwe – Der Pennsylvania Reiseverführer“ vor. Auch die dort gesprochene Mundart, die dem Pfälzischen sehr ähnelt, wird in Texten und Liedern zu hören sein. Wir würden uns freuen, wenn Sie in geeigneter Weise auf die Terminabsage aufmerksam machen würden bzw. keine Bewerbung des geplanten Kabaretts veröffentlichen. Nähere Infos zur musikalischen Lesung mit Dr. Michael Werner schicke ich Ihnen in Kürze gesondert zu.

