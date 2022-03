Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Februar begrüßten der Dekan und Prodekan des Fachbereichs Touristik/Verkehrswesen, Prof. Dr. Hans Rück und Prof. Dr. Frank Fichert, die Präsidentin der Vietnam Aviation Academy, Dr. Hang Nguyen an der Hochschule Worms. Dr. Hang Nguyen stattete dem Fachbereich auf ihrer Reise durch Europa einen Besuch ab, um über gemeinsame Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu sprechen. Die Vietnam Aviation Academy (VAA) ist eine vietnamesische Universität, die sich auf luftfahrtbezogene Kurse konzentriert. Die Akademie hat zwei Standorte und bietet unter anderem Bachelor-Abschlüsse in Betriebswirtschaft und Flugverkehrsmanagement an.

Ideale Gemeinsamkeiten und Schnittstellen

Zunächst tauschten sich die Präsidentin der VAA und der Dekan des Fachbereichs intensiv über die Hochschulen im Allgemeinen und der Fachbereiche mit ihren Schwerpunkten im speziellen aus. Prof. Hans Rück präsentierte die aktuellen Bachelor- und Masterstudiengänge für Touristik und den kommenden Masterstudiengang für Luftverkehr. Dem Programm der Hochschule Worms stellte Dr. Hang einen Überblick der Luftfahrtprogramme der VAA gegenüber. Dabei wurden die Gemeinsamkeiten der beiden Hochschulen schnell sichtbar. Hier bieten sich gute Chancen für eine gelingende Zusammenarbeit. Nach Auslotung der Gegebenheiten könnte aus Sicht von Dr. Hang Nguyen der Masterstudiengang in Luftfahrt an der Hochschule Worms eine Option für vietnamesische Studenten sein, die bereits einen Bachelorabschluss haben und derzeit in der Luftfahrtindustrie arbeiten. Aber auch der Studiengang Aviation Management and Piloting im Bachelorprogramm hat ideale Anknüpfungspunkte, um ein gemeinsames Programm zu organisieren, das hybrid aufgebaut werden könnte.

Der duale Studiengang Air Traffic Management (ATM) könnte ebenfalls für eine Partnerschaft in Betracht gezogen werden. Hierzu wird es eigens ein Treffen mit dem Leiter des dualen Studiengangs Prof. Dr. Benz und seinen Kollegen der Deutschen Flugsicherung geben, um weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu diskutieren. Seitens der vietnamesischen Universität und der Hochschule Worms wurde schnell deutlich, dass eine Kooperation beider Hochschulen weiter angestrebt werden soll. Abschließend bedankten sich der Dekan und Prodekan des Fachbereichs Touristik/Verkehrswesen herzlich bei der Präsidentin Hang Nguyen für diesen informativen und konstruktiven Austausch.