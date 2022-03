Viernheim – Achtung! Falsche Wasserwerker unterwegs

Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Zwei Männer, die sich am Mittwochmorgen (10.03.) als

Wasserhandwerker ausgaben, haben bei ihrem kriminellen Tun ein Ledermäppchen mit persönlichen Dokumenten und verschiedenen Schlüsseln mitgehen lassen. Das Duo klingelte gegen 10.50 Uhr an einem Hochhaus in der Franconvillestraße. Die Männer gaben vor, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen. Mit dieser Geschichte gelangten sie letztendlich in die Wohnung eines älteren Ehepaares. Dort stahlen sie heimlich das Mäppchen, wohl im Glauben, Wertsachen oder Geld erlangt zu haben. Beide Personen haben eine kräftige Gestalt und dunkle bis schwarze Haare. Die Männer hatten schwarze Vollbärte und trugen Jeanshosen. Einer von ihn trug eine olivgrüne Basecap mit braunem Schild und einen olivgrünen Pullover. Am linken Oberarm des Pullovers ist eine Öse mit einem auffälligen roten Stoffband befestigt. Zudem trug der Mann eine dunkle Umhängetasche. Sein Komplize war mit einer dunkelblauen Jacke und einem weißen Hemd bekleidet. Auf dem Kopf trug er eine blaue Basecap.

Wer hat die beschriebenen Männer gesehen? Sind in diesem Zusammenhang Autos aufgefallen? Alle Hinweise zu den falschen Handwerkern bitte in Heppenheim bei der Kriminalpolizei (K21/ 22) melden. Telefon: 06252 / 706-0. Die Polizei warnt erneut eindringlich davor, fremde Personen in die Wohnung zu lassen. Vor einem Einlass überprüfen Sie daher immer die gemachten Angaben und zwar vor der geschlossenen Eingangstür. Im Zweifel wählen Sie die 110.