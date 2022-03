Speyer – Malteser pilgern nach Rom – Wallfahrt für Kranke und Menschen mit Behinderung

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Bistum Speyer. Vom 1. bis 8. Oktober 2022 veranstalten die Malteser ihre beliebte Pilgerreise nach Rom für Kranke und Menschen mit Behinderung aus ganz Deutschland. Die Malteser aus dem Bistum Speyer fahren mit einem speziell ausgestatteten Bus nach Rom. Die Pilger, die zum Teil intensiver Hilfe und Betreuung rund um die Uhr bedürfen, werden von ehrenamtlich tätigen Ärzten, Pflegern, Krankenschwestern, Seelsorgern und Helfern begleitet.

Papst-Audienz als Höhepunkt

Ein abwechslungsreiches Programm mit Ausflügen in die Innenstadt, der Besichtigung des Vatikans und der Villa Malta erwartet die Teilnehmer. Die heilige Messe wird täglich in bekannten Kirchen Roms zelebriert. Höhepunkt der Reise ist eine Papst-Audienz. Auf der Hin- und Rückreise übernachten die Pilger jeweils einmal in Piacenza bei Mailand. Abfahrt und Ankunft sind in Speyer je nach Bedarf zusätzlich in Ludwigshafen und Kaiserslautern.

Anmeldung ab sofort möglich

Für viele der eingeschränkten Menschen ist der Aufenthalt in Rom ein einmaliges Erlebnis, weil der Weg über große Entfernungen, Kopfsteinpflaster, unzählige Stufen und bei hohen Temperaturen normalerweise zu viele Hindernisse birgt. „Dank zahlreicher vatikanischer und italienischer Helfer gelingt es, diese Hürden zu um-gehen und die spirituelle Reise ins Zentrum der katholischen Christenheit barrierefrei zu genießen“, berichtet Robert Austerschmidt vom Malteser Pastoral, der die Speyerer Pilgergruppe leiten wird. Die Kosten betragen 1.190 Euro pro Person. Darin enthalten sind die Hin- und Rück-fahrt mit einem behindertengerechten Reisebus, die Unterkunft im Doppelzimmer und Vollpension, alle Besichtigungen sowie eine intensive Betreuung und Begleitung durch die Malteser. Interessenten können sich ab sofort für die Pilgerfahrt anmelden.

Weitere Informationen und Anmeldung:

Malteser Hilfsdienst e.V.

Diözesangeschäftsstelle Speyer

Robert Austerschmidt, Malteser Pastoral

Mail: Robert.Austerschmidt@malteser.org

Tel: 06232-6778-0