Speyer – Körperverletzung endet mit Gewalt gegen Polizeibeamte und Ingewahrsamnahme

Mannheim-Innenstadt/Metropolregion Rhein-Neckar. Zwei verletzte Beteiligte und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag in den Mannheimer Innenstadt-Quadraten. Eine 44-jährige Frau war gegen 16 Uhr mit ihrem VW Golf in der Straße zwischen den Quadraten L 3 und M 3a in Richtung Kaiserring unterwegs. An der Kreuzung L 3/ M 4a nahm sie einer ... Mehr lesen »