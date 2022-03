Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bevor etwas Schlimmeres passieren konnte, löschte ein vorbeifahrender Autofahrer den kleinen Brand einer Grünfläche am Straßenrand. Am gestrigen Mittwoch, kurz nach 18 Uhr zündelten, wie sich erst später herausstellte, zwei 11-jährige Jungen an der Lärmschutzwand der B291 mit Feuerwerkskörper. Dadurch entzündete sich der Grünstreifen zwischen der Fahrbahn und der Lärmschutzwand auf einer Fläche von circa acht Quadratmeter. Es entstand ein kleiner Wiesenbrand. Die beiden verursachenden Jungen rannten davon. Ein zufällig vorbeikommender Autofahrer löschte den Brand und verhinderte ein Ausdehnen des noch kleinen Flächenbrands. Anschließend goss die Feuerwehr Oftersheim nochmals vorsorglich großzügig Löschwasser über die Grasfläche. Die B291 in Fahrtrichtung Zähringerstraße musste während der Löscharbeiten der Feuerwehr einseitig für circa 15 Minuten gesperrt werden.

Zwar waren die beiden Jungen davongerannt, aber abends kamen sie gemeinsam mit ihren Eltern zum Polizeirevier Schwetzingen und gestanden ihre “verbotene Aktion”. Sicherlich ist ihnen die Tragweite erst im Nachhinein bewusstgeworden. Sie haben, wenn auch mit einer kleinen Verzögerung, dennoch Verantwortung für ihre Leichtsinnigkeit und ihre Fehler übernommen. Für die Polizei ist die Sache erledigt und die beiden 11-jährigen Kinder müssen mit keiner Anzeige rechnen. Vielleicht aber finden die Beiden auf diesem Weg Interesse an der Feuerwehr und können bald selbst beispielsweise in der Jugendfeuerwehr aktiv werden und damit wieder etwas im Brandschutz gut machen.