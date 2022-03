Mannheim – Gleich zwei Frühlingskonzerte des JSOM in der Region

Mannheim / Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.

Frühjahrskonzerte des JSOM

Nach dem 1. Platz beim Deutschen Jugendorchesterpreis konzertiert das JugendSinfonieOrchester Mannheim nach 2019 endlich wieder im Frühjahr unter der Leitung seines Dirigenten Jan-Paul Reinke am 19.03.2022, 19:00 Uhr, in der Gedächtniskirche in Speyer und am 20.03.2022, 17:00 Uhr, in der Christuskirche Mannheim. Zur Aufführung kommen diesmal die Ouvertüre zu „Coriolan“ von Beethoven, das Doppelkonzert von Bruch für Klarinette, Bratsche und Orchester mit den Solisten Constantin Sold, Bratsche, und Jonas Hoffmann, Klarinette, sowie die 2. Sinfonie von Borodin und Danzón No 2 von Marquez. Das JSOM wurde bereits 1977 gegründet und wird seit 2016 von Jan-Paul Reinke geleitet. Die jungen Musikerinnen und Musiker im Alter von 12 bis 19 Jahren kommen aus der gesamten Rhein-Neckar-Region. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne entgegengenommen zur Unterstützung der Orchesterarbeit und im Besonderen für die Orchesterbegegnung mit dem Underground Youth Orchestra Athen im Rahmen einer 14tägigen Orchesterreise in den Sommerferien nach Italien und Griechenland und einem Gegenbesuch Anfang 2023.

Quelle: Albinger