Mannheim – Glas aus der Kurfürstenzeit: Vortragsabend in den Reiss-Engelhorn-Museen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/rem – Reiss-Engelhorn-Museen) – Bei archäologischen Grabungen in der Mannheimer Innenstadt werden immer wieder Glasfragmente aus dem 18. Jahrhundert gefunden. Was verraten diese über den Alltag zur Kurfürstenzeit? Ein Vortragsabend in den Reiss-Engelhorn-Museen geht am Donnerstag, den 17. März 2022 um 19 Uhr auf Spurensuche. Kunsthistorikerin Eva-Maria Günther trägt Erkenntnisse über die Glaserzeugung und -verwendung zur Zeit Carl Theodors zusammen. Während die Fayence- und Keramikproduktion in der Kurpfalz durch viele Exemplare gut belegt und untersucht ist, gibt es zum Glas bislang nur spärliche Informationen.

Die Veranstaltung findet im Anna-Reiß-Saal im Museum Weltkulturen D5 statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Um Anmeldung unter mav@mannheim.de wird gebeten.

Der Abend ist Teil der Vortragsreihe des Mannheimer Altertumsvereins. Regelmäßig beleuchten Experten abwechslungsreiche Themen von Regionalgeschichte über Archäologie bis hin zu Kunstgeschichte. Alle Termine gibt es im Veranstaltungskalender unter www.rem-mannheim.de.