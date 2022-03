Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Online-Anmeldung zum engelhorn sports Frauenlauf Mannheim ist geöffnet – Läuferinnen, Freundinnen, Kolleginnen und viele mehr können sich zu dem beliebten Laufspaß rund um den Luisenpark in Mannheim ab sofort anmelden. Am Freitag, 16. September fällt um 18 Uhr der Startschuss auf dem Hans-Reschke-Ufer. Das Organisationsteam der Agentur n plus sport GmbH aus Saarbrücken ist optimistisch: der Frauenlauf kann und soll auch in diesem Jahr wieder live stattfinden. „Bereits 2021 konnten wir wieder ein Stück Normalität für die Teilnehmerinnen zurückbringen. Gelaufen wurde da teilweise live, teilweise virtuell“, erzählt Nina Sonnhalter, Leitung Marketing und Vertrieb der Agentur und fügt hinzu „Die weitreichenden Öffnungen, die seitens der Regierung für Mitte März angekündigt sind, stimmen uns optimistisch, dass in diesem Sommer und Herbst auf jeden Fall wieder Präsenzveranstaltungen möglich sind. Dann auch wieder mit Rahmenprogramm.“ So soll es am 16. September auf dem Gelände des TSV Mannheim wieder eine Bühne mit Live-Musik, die große Siegerehrung und zahlreiche Catering und Mitmach-Angebote für die Teilnehmerinnen geben.

Die Anmeldung ist unter www.frauenlauf-mannheim.de geöffnet. Bis zum 31. Mai gilt der Early Bird Anmeldepreis in Höhe von 22 Euro. Auf die Teilnehmerinnen wartet das Starterpaket mit dem besonderen Frauenlauf-Shirt, personalisierter Startnummer, Finisher-Medaille, einem spannenden Couponheft und weiteren Goodies. Außerdem gibt es natürlich wieder eine erfrischende Zielverpflegung. Die Anmeldung ist bis Montag, 29. August möglich.

Weitere Informationen zur Veranstaltung unter www.frauenlauf-mannheim.de, frauenlauf mannheim@nplussport.de oder auf Facebook www.facebook.com/frauenlaufmannheim

