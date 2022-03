Ludwigshafen – Ernst-Bloch-Zentrum nimmt an der Biennale für aktuelle Fotografie 2022 teil

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Ernst-Bloch-Zentrum, Walzmühlstraße 63, nimmt mit mehreren Veranstaltungen an der Biennale für aktuelle Fotografie 2022 teil. Die Biennale präsentiert unter dem Titel “From where I stand” vom 19. März bis 22. Mai ihr Ausstellungsprogramm in Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg.

In der Reihe “Junge Blochianer*innen” bietet das Ernst-Bloch-Zentrum Fotografie-Workshops für Schulklassen an. Die Veranstaltungen der Reihe “Junge Blochianer*innen” richten sich ausdrücklich an ein jüngeres Publikum. Mit kreativen Methoden, durch aktives gestalterisches Arbeiten, beschäftigen sich junge Menschen mit den brennenden Themen unserer Zeit und Blochs Philosophie.

Unter dem Titel “Konkrete Fotografie mit Claus Stolz: ‚Materie ist Möglichkeit – Vom Licht zum Bild” begleitet Claus Stolz, Bildender Künstler, Fotograf und Dozent der Freien Kunstakademie Mannheim, am Montag, 28. März, und am Montag, 11. April, jeweils von 9 bis 12 Uhr, Jugendliche auf eine Reise durch die Geschichte der Fotografie. Durch Experimente mit Solarpapier und Smartphones können Schüler*innen Hintergründe fotografischer Bildentstehung unmittelbar selbst erleben. Der Titel des Workshops “Materie ist Möglichkeit” – ein Zitat von Ernst Bloch – verweist auf die ungeahnten Bezüge zur Philosophie, die den Schulklassen, neben praktisch-künstlerischen Erfahrungen im Bereich Fotografie, nähergebracht werden. Der Eintritt kostet 2,50 Euro.

Um die Fokus-Themen der Biennale für aktuelle Fotografie 2022 – das Verhältnis zwischen Mensch, Natur und Technik auch auf wissenschaftlicher Ebene zu beleuchten – hat das Ernst-Bloch-Zentrum Dr. Katja Müller-Helle, die Leiterin der Forschungsstelle “Das technische Bild” an der Humboldt-Universität zu Berlin und Mitherausgeberin der “Bildwelten des Wissens. Kunsthistorisches Jahrbuch für Bildkritik”, eingeladen. Sie hält am Freitag, 1. April, um 18 Uhr den Vortrag “Das verteilte Bild. Bildzirkulation bei André Malraux, Walter Benjamin und in Sozialen Medien” im Zukunftsforum des Ernst-Bloch-Zentrums. Der Eintritt beträgt 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro. Dr. Katja Müller-Helle analysiert in ihrem Vortrag Prozesse gegenwärtiger Bildzirkulation und verortet diese im historischen Kontext. Im besonderen Fokus stehen die Schriften von André Malraux und Walter Benjamin. Die fotografische Reproduktion und Zirkulation von Bildern durch Soziale Medien setzt bis heute eine Neustrukturierung unserer sichtbaren Welt in ,3stellungen der Partizipation und Bilderflut begleitet wird.

In dem an ihren Vortrag angegliederten Workshop “Close Reading: Das verteilte Bild” am unmittelbar darauffolgenden Samstag, 2. April, von 10 bis 11.30 Uhr, wird Dr. Müller-Helle gemeinsam mit den Teilnehmer*innen die Lektüre von Walter Benjamins “Kunstwerkaufsatz” (1936) und André Malrauxs “Das imaginäre Museum” (1947) tiefergehend diskutieren. Unter der Leitung von Dr. Müller-Helle werden durch die Technik des Close Readings verschiedenste Lesarten und Interpretationsansätze dieser einschlägigen Texte der Fototheorie herausgearbeitet. Zum Workshop ist eine Vorabanmeldung erforderlich unter E-Mail anmeldung@bloch.de oder Telefon 0621 504-2202. Die Teilnahme am Workshop kostet 10, ermäßigt 7,50 Euro.

Alle Veranstaltungen im Ernst-Bloch-Zentrum unterliegen den zum Veranstaltungstermin aktuell gültigen Hygienevorschriften. Diese können auf der Homepage des Ernst-Bloch-Zentrums sowie unter https://corona.rlp.de eingesehen werden. Eine vorherige Anmeldung unter E-Mail anmeldung@bloch.de oder Telefon 0621 504-2202 ist erbeten. Weitere Informationen unter: www.bloch.de.