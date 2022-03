Ludwigshafen – BASF: Gemisch aus Ethylenglykol und Benzoesäure in den Rhein gelaufen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Autobahnpolizei Mannheim des Polizeipräsidiums Mannheim führte am Mittwoch, 09.03.2022 zwischen 09.30 Uhr und 16.00 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzteam “Drogen im Straßenverkehr” (KoDiS) auf dem Parkplatz “Linsenbühl” an der A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn eine Schwerpunktkontrollaktion mit der Zielrichtung Bekämpfung der Hauptunfallursache Drogen und Alkohol im Straßenverkehr durch. Dabei wurden insgesamt ... Mehr lesen »