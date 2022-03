Landau / Metropolregion rhein-Neckar(red/ak/Stadt Landau) – Er ist „der Neue“ im Landauer Stadtvorstand: Jochen Silbernagel wurde jetzt zum ehrenamtlichen Beigeordneten der Südpfalzmetropole gewählt und tritt damit die Nachfolge von Alexander Grassmann an, der vor wenigen Wochen sein Amt aus persönlichen Gründen niederlegte. Zum Verantwortungsbereich des 56-Jährigen gehören ab sofort u.a. das Büro für Tourismus und der Zoo. Der gelernte Industriekaufmann, der seit 40 Jahren bei der Daimler AG in Wörth tätig ist, ist in Wollmesheim im elterlichen Weingut aufgewachsen, verheiratet, Vater einer erwachsenen Tochter und lebt heute gemeinsam mit seiner Familie auf der Wollmesheimer Höhe.

„Als gebürtiger Landauer, der seiner Heimatstadt sehr verbunden ist und auch schon lange Jahre im Stadtrat das Stadtgeschehen aktiv mitgestaltet, ist es mir eine Ehre, das Amt des ehrenamtlichen Beigeordneten zu übernehmen“, erklärt Silbernagel. „Ich freue mich darauf, in Zusammenarbeit mit meinen neuen Kolleginnen und Kollegen wichtige städtische Einrichtungen wie unseren Zoo oder auch das Freizeitbad LA OLA weiterentwickeln zu dürfen und auch darauf, gemeinsam mit dem Team des Büros für Tourismus weiter für unsere schöne Stadt zu werben und dem Veranstaltungsgeschehen nach der schwierigen Zeit der Pandemie wieder mehr Leben einzuhauchen.“

In seiner Freizeit unterstützt Landaus neuer Beigeordneter gerne im Weingut der Familie, entspannt bei der Gartenarbeit und reist – wenn er nicht gerade die heimatliche Region beim Wandern oder einem Glas Wein genießt – gerne an die Nordsee. Seit etwa 20 Jahren ist er zudem als Presbyter in der Stiftskirchengemeinde aktiv und sitzt im Bezirkskirchenrat.