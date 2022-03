Landau – Nach der Winterpause: Landauer Büro für Tourismus nimmt Gästeführungen wieder auf

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Es geht wieder los: Am Samstag, 12. März, starten die Gästeführerinnen und Gästeführer des Büros für Tourismus der Stadt Landau wieder mit ihren interessanten und vielfältigen Gästeführungen. Neben der historischen Stadtführung, die vier Mal in der Woche angeboten wird, werden im März auch jeweils eine Themenführung durch das ehemalige Fort, eine Nachwächterführung auf Pfälzisch mit Hörnerklang und eine Führung durch die Lunette 41 angeboten. Anmeldungen werden im Büro für Tourismus telefonisch unter 0 63 41/13 83 10 oder per Mail an touristinfo@landau.de entgegen genommen. Bei der historischen Stadtführung können Interessierte mittwochs, donnerstags und freitags um 15 Uhr sowie samstags um 11 Uhr auf einem Rundgang durch das Zentrum der Südpfalzmetropole mehr über die Geschichte der Stadt, deren markanteste Bauwerke sowie deren Bewohnerinnen und Bewohner erfahren. Die Führung kostet 8 Euro pro Person bzw. ist mit der Pfalz-Card und für Kinder bis 16 Jahre kostenfrei; Treffpunkt ist vor dem Rathaus, Ecke Salzhausgasse unter dem „i“. Eine Anmeldung bis zum Vortag ist erforderlich.

Am Freitag, 18. März, ab 15 Uhr geht es zu einem Rundgang zum Thema „Festung Landau: Führung durch das ehemalige Fort“ durch die beeindruckende Landauer Fortanlage. Während der Führung wird Interessantes aus der Festungszeit der Stadt berichtet und der derzeit begehbare Minengang gezeigt. Die Führung kostet pro Person 8 Euro bzw. ist mit der Pfalz-Card und für Kinder bis 16 Jahre kostenfrei. Festes Schuhwerk wird empfohlen! Eine Anmeldung bis zum Vortag ist erforderlich. Wenn die braven Bürgerinnen und Bürger schlafen, streift der „Nachtwächter mit Hörnerklang“ durch die Stadt. Am Samstag, 26. März, ab 19 Uhr nimmt er Gäste mit auf seine abendliche Runde und berichtet auf Pfälzisch von seiner Arbeit. Die Führung kostet pro Person 8 Euro, für Kinder bis 16 Jahre 4 Euro bzw. ist mit der Pfalz-Card kostenfrei. Eine Anmeldung bis zum Vortag um 11:30 Uhr ist erforderlich. Zu einem Ausflug in Landaus Festungsgänge geht es ab 26. März wieder jeden Samstag um 14 Uhr: Der Landauer Festungsbauverein lädt zu einer Tour durch die teils unterirdischen Gänge des Festungswerks Lunette 41. Interessierte erhalten bei diesem Spaziergang zur Festungsgeschichte der Südpfalzmetropole die Möglichkeit, die historischen Hintergründe der Vauban‘schen Bauwerke zu erforschen. Die Teilnahme kostet 10 Euro pro Person bzw. ist mit Pfalz-Card kostenfrei. Eine Anmeldung bis zum Vortag um 11:30 Uhr ist erforderlich.

Weitere Informationen und Führungen sowie die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen finden sich im Internet unter www.landau-tourismus.de/stadtundthemenfuehrungen.

Quelle: Pfalz. Touristik e.V., Dominik Ketz