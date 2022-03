Heddesbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch gegen 08:00 Uhr befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Suzuki die L3105 von Heddesbach kommend in Fahrtrichtung Langenthal, als er in Höhe der Hauptstraße 1 mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKW-Anhänger kollidierte. Durch den Aufprall wurde dieser quer in eine dort befindliche Hofeinfahrt geschoben. Der Suzuki war in der Folge nicht ... Mehr lesen »