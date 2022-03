Heidelberg – Mitmachen beim Weltwassertag: Im Labor, quer durch Heidelberg und im Bach!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/SRH Hochschule SE) – Mit zahlreichen Projekten macht die SRH Hochschule Heidelberg in ihrem Studiengang Water Technology auf die Relevanz der Ressource Wasser aufmerksam: Große und kleine Bürger:innen sind rund um den Weltwassertag am 22. März zu vielen Aktivitäten herzlich eingeladen.

Unser Grundwasser ist eine der wichtigsten Süßwasserquellen und liefert fast die Hälfte des weltweiten Trinkwassers. Diese unsichtbare Wasserquelle nutzen wir täglich wegen ihrer unvergleichlichen Qualität und Verfügbarkeit, vergessen dabei aber schnell die weltweiten Herausforderungen der Grundwasserbewirtschaftung. Der Weltwassertag am 22. März unter dem Motto „Grundwasser – Das Unsichtbare sichtbar machen“ soll die wichtige Bedeutung unseres Grundwassers in den Mittelpunkt rücken.

„Wir wollen mit verschiedenen Projekten dazu beitragen, dass wir mit Wasser behutsamer und sorgfältiger umgehen – hinsichtlich des Schutzes seiner Qualität, in der täglichen Nutzung und in der gerechten Verteilung weltweit“, erklärt Prof. Dr. Ulrike Gayh, Professorin für Umwelt- und Verfahrenstechnik und Studiengangleiterin des Masterstudiengangs Water Technology. Gemeinsam mit ihren Kollegen Dr. Enis Yazici sowie Dr. Kenneth Bedu-Addo initiiert sie den diesjährigen Weltwassertag an der SRH Hochschule Heidelberg. „Die Aktivitäten bieten allen Interessierten die Möglichkeit, sich aktiv mit dem Thema Wasser zu beschäftigen – für alle ist etwas dabei!“, so Gayh und stellt einige Aktivitäten zum Mitmachen vor:

In einer Explorer-App können die Teilnehmenden in einer 90-minütigen Rallye durch Heidelberg die wasser- und architektonischen Highlights der Stadt kennenlernen. Im Wasserlabor haben 4- bis 14-Jährige die Möglichkeit, sich in unterschiedlichen Experimenten zu Aggregatzuständen und Wasserreinigung dem Thema zu nähern. Vorab können Kinder jeden Alters am Malwettbewerb teilnehmen und ihre schönsten Kunstwerke zum Thema „Grundwasser – Das Unsichtbare sichtbar machen“ einreichen. Die Preise werden gesponsert von den Stadtwerken HD, der DWA sowie der Firma ProMinent.

Und auch nach dem Weltwassertag geht‘s „flüssig“ weiter: Im Rahmen des Citizen-Science-Projekts FLOW können interessierte Bürger:innen an zwei Tagen im Frühjahr in heimische Gewässer steigen und Daten für eine deutschlandweite ökologische Studie sammeln.

Die Teilnahme an allen Aktivitäten ist kostenlos. Ausführliche Informationen zu den einzelnen Aktivitäten und die Anmeldeprozesse erhalten Sie auf: www.srh-hochschule-heidelberg.de/wasser

Für weitere Informationen und Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an janna.vongreiffenstern@srh.de.

Alle Aktivitäten zum Weltwassertag 2022 im Überblick

auch auf www.srh-hochschule-heidelberg.de/wasser:

Ab sofort: Weltwassertag – Malwettbewerb für Kinder

22. März 2022, 9 – 16 Uhr: Int. Water Day Online Conference

22. März 2022, 14 – 17 Uhr: Weltwassertag – Wasserlabor für Kinder

22. März 2022, 16 – 17.30 Uhr: Weltwassertag – Rallye durch Heidelberg

April & Juni 2022: Citizen-Science-Projekt FLOW