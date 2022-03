Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Kindertagesstätte KiKu Rohrspatzen wird der erste bienenfreundliche Kindergarten Heidelbergs. Am 15. März nehmen die Kinder am Bienenhotel Workshop von Bee friendly teil, in dem sie Nahrungsquellen, Nistmöglichkeiten und Lebensraum für Bienen schaffen. Damit setzt die Kindertagesstätte ein Zeichen gegen das Insektensterben und für den Naturschutz.

Pünktlich zum Frühlingsanfang will der Kindergarten Rohrspatzen zur Bienenoase in Heidelberg werden. Unter Anleitung der Experten von Bee friendly werden am 15. März bei einem Workshop Nahrungsquellen, Nistmöglichkeiten und Lebensraum auf dem Gelände des Kindergartens geschaffen. So können die Kinder von jung auf Artenvielfalt hautnah miterleben und Naturschutz praktizieren. Dabei darf der Spaß natürlich nicht zu kurz kommen. Am Ende des Workshops basteln die Kinder ein eigenes Bienenhotel, was sie mit nach Hause nehmen dürfen.

Artenvielfalt und das Insektensterben: „Warum sind Bienen so wichtig?“

„Warum sind Bienen so wichtig?“ Dieser Frage gehen derzeit die Kinder der Kindertagesstätte KiKu Rohrspatzen spielerisch auf den Grund. Denn Bienen sind nicht nur Nutztiere, die unseren Honig produzieren, sondern erledigen viele andere essenzielle Aufgaben auf unserem Planeten. Honigbienen, Wildbienen und andere Insekten bestäuben unsere Obst- und Gemüsepflanzen, sodass wir Menschen genug zu essen haben.

Leider haben es die bestäubenden Insekten in Deutschland und Europa nicht einfach: Durch den Einsatz von Pestiziden in der industriellen Landwirtschaft sowie der Zersiedelung von Landstrichen ist die Insektenpopulationen um 75 Prozent zurückgegangen. Das sogenannte Insektensterben kann durch einige einfache Maßnahmen abgemildert werden, wie die Schaffung von Nahrungsquellen und Lebensraum in Form von Wildblumenwiesen und Nisthilfen. Ziel des Workshops ist es, Kinder, Eltern und Erzieher:innen für das Thema zu sensibilisieren.

Ökologische Werte von jung auf erfahren

Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Biodiversität sind abstrakte Schlagwörter, die erst in der jüngsten Vergangenheit von vielen Menschen praktisch umgesetzt werden: von E-Autos über Einweg-Plastikverbot bis hin zu Wildblumenwiesen wächst die Akzeptanz gegenüber solcher ökologischen Initiativen. Damit die Zukunft auf unserem Planeten lebenswert bleibt, müssen auch die jüngsten Mitglieder der Gesellschaft abgeholt werden. Zu diesem Schritt hat sich die Kindertagesstätte KiKu Rohrspatzen in Heidelberg-Rohrbach entschlossen und wird der erste bienenfreundliche Kindergarten Heidelbergs.

Über das Unternehmen

Bee friendly ist ein Start-up aus der Rhein-Neckar-Region, das 2020 gegründet wurde. Den drei Gründern geht es darum, Aufmerksamkeit auf das Thema Insektensterben und Artenvielfalt zu lenken. Neben Aufklärungsarbeit und Workshops vertreibt Bee friendly nachhaltige Giveaways, wie die Bienensaat-Tüten, die Unternehmen oder Privatpersonen mit ihrem Logo individualisieren können. Abgesehen vom Umweltschutz engagiert sich das junge Unternehmen auch sozial. So werden die Bienensaat-Tüten in der Kurpfalz-Werkstatt der Lebenshilfe Wiesloch verpackt.