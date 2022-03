Heidelberg – Gleisdreieck in der Bergheimer Straße wird erneuert

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Gleisdreieck zwischen der Haltestelle Betriebshof in der Bergheimer Straße und dem rnv-Betriebshof in der Karl-Metz-Straße wird im Zuge der Bestandssanierung erneuert. Dabei werden im Zeitraum von Montag, 14. März, bis Montag, 21. März, in zwei Bauphasen die Gleise sowie ein Teil des Fahrbahnbelags getauscht. Die Baumaßnahme hat Auswirkungen auf den Bus- und Straßenbahnverkehr sowie auf den Individualverkehr. Zudem wird ein Teil der Arbeiten am Wochenende sowie in Nachtarbeit durchgeführt, um die Bauzeit so kurz wie möglich zu halten.

Die stark befahrenen Straßenbahngleise am Heidelberger rnv-Betriebshof sind in die Jahre gekommen und bedürfen einer grundlegenden Sanierung. In zwei Bauphasen, beginnend am Montag, 14. März, werden zwei Weichen, eine Kreuzung und ein Gleisbogen ausgetauscht. Im Zuge der Maßnahme wird zudem der Asphaltbelag in der Haltestelle Betriebshof in der Bergheimer Straße gegen einen robusten Fahrbahnbelag getauscht, der bei Befahrung durch Linienbusse eine längere Lebensdauer aufweist.

In Bauphase 1 von Montag, 14. März, bis Freitag, 18. März, wird ein rund 75 Meter langes Gleisstück in der Bergheimer Straße ausgetauscht. Dafür werden zunächst die alten Gleise und Weichen entfernt, ein neuer Untergrund hergestellt und die neuen Gleise und Weichen eingelegt und ausgerichtet. Um eine möglichst kurze Bauzeit zu realisieren, kann in der ersten Bauphase auch ein Arbeiten in den Abend- und Nachtstunden notwendig sein.

In Bauphase 2 von Freitag, 18. März, Betriebsbeginn, bis Montag, 21. März, Betriebsbeginn, wird im Dreischicht-Betrieb rund um die Uhr gearbeitet. Dabei werden die zwei Weichen des Gleisdreiecks finalisiert, sowie der stadtzugewandte Gleisbogen getauscht. Aufgrund der Lage der Gleise muss eine Sperrung der stadteinwärts führenden Straßenseite vorgenommen werden.

Umleitungen während der gesamten Bauphase – Montag, 14. März, bis Montag, 21. März, Betriebsbeginn:

Linie 20

Die Buslinie 20 fährt zwischen den Haltestellen Stadtwerke und Jahnstraße eine Umleitung über die Mittermaierstraße und bedient in Fahrtrichtung Sportzentrum Nord die Haltestelle HD Hauptbahnhof, Steig K (neben Tourist-Information). Ab der Haltestelle Jahnstraße bzw. Hauptbahnhof, Steig C, geht es weiter auf dem regulären Linienweg. Die Haltestelle Betriebshof kann nicht bedient werden und entfällt.

Linie 21

Die Straßenbahnlinie 21 wird für den Zeitraum der Baumaßnahme eingestellt. Es wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eigerichtet, der in beiden Richtungen zwischen den Haltestellen HD Hauptbahnhof, Steig K (Tourist-Information), Jahnstraße, Bunsengymnasium und Technologiepark verkehrt. Die Haltestelle Betriebshof kann nicht bedient werden und entfällt.

Linie 24

Die Linie 24 wird zwischen den Haltestellen Jahnstraße und Römerkreis Süd in beiden Fahrtrichtungen über die Haltestellen Stadtbücherei, Seegarten, Altes Hallenbad, Campus Bergheim und Volkshochschule umgeleitet. Auf dem Umleitungsweg werden alle Haltestellen bedient. Ab der Haltestelle Jahnstraße bzw. Römerkreis Süd geht es weiter auf dem regulären Linienweg. Die Haltestellen Stadtwerke, HD Hauptbahnhof und Betriebshof können in dieser Zeit nicht bedient werden und entfallen.

Linie 34

Die Buslinie 34 wird in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen Gneisenaustraße und HD Hauptbahnhof umgeleitet. Als Ersatz für die Haltestelle Betriebshof wird in Fahrtrichtung Kranichweg/Stotz die Ersatzhaltestelle Czernybrücke im Czernyring, Höhe ehem. Feuerwache, eingerichtet.

Linien 32/Moonliner 5

Die Buslinien 32 und M5 werden zwischen den Haltestellen Stadtwerke und Jahnstraße über die Mittermaierstraße umgeleitet und bedienen in Fahrtrichtung Kopfklinik die Haltestelle HD Hauptbahnhof, Steig K (neben Tourist-Information). Ab der Haltestelle Jahnstraße bzw. Hauptbahnhof, Steig C, geht es weiter auf dem regulären Linienweg. Die Haltestelle Betriebshof kann nicht bedient werden und entfällt.

Bauphase 1 – Montag, 14. März, bis Freitag, 18. März, Betriebsbeginn:

Die Linien 26 und 35 werden wie folgt umgeleitet:

Linie 26

Die Bahnen der Linie 26 werden in Fahrtrichtung Bismarckplatz ab der Haltestelle Czernybrücke über die Haltestellen Betriebshof, Steig D (Linie 34), HD Hauptbahnhof, Steig C, Stadtwerke, Stadtbücherei und Seegarten zum Bismarckplatz umgeleitet. In Fahrtrichtung Kirchheim Friedhof verkehren die Bahnen ab Bismarckplatz über die Haltestellen Seegarten, Stadtbücherei und Stadtwerke, HD Hauptbahnhof, Steig D, und Betriebshof, Steig C (Linie 34), zur Haltestelle Czernybrücke. Ab dort geht es weiter auf regulärer Strecke nach HD-Kirchheim.

Linien 35 und Moonliner 2

Die Busse der Linien 35 und M2 werden zwischen den Haltestellen Gneisenaustraße und Volkshochschule in beiden Fahrtrichtungen kleinräumig umgeleitet und bedienen die Ersatzhaltestelle Betriebshof in der Bergheimer Straße, kurz vor Einmündung der Karl-Metz-Straße (Fahrtrichtung Neckargemünd/Bismarckplatz), bzw. in der Bergheimer Straße, gegenüber Einmündung Karl-Metz-Straße (Fahrtrichtung Wieblingen/Eppelheim).

Bauphase 2 – Freitag, 18. März, Betriebsbeginn, bis Montag, 21. März, Betriebsbeginn:

Die Linien 26, 35 und Moonliner 2 werden wie folgt umgeleitet:

Linie 26

Die Bahnen der Linie 26 fahren für den oben genannten Zeitraum zwischen den Haltestellen Rudolf-Diesel-Straße und Bismarckplatz eine Umleitung über die Strecke Montpellierbrücke, Ringstraße, Stadtbücherei und Seegarten bis zum Bismarckplatz und zurück. Die Haltestellen Hauptbahnhof Süd, Gadamerplatz, Czernybrücke, Betriebshof, Volkshochschule, Campus Bergheim und Altes Hallenbad können nicht bedient werden.

Linien 35 und Moonliner 2

Die Buslinien 35 und M2 werden in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen Gneisenaustraße und Volkshochschule umgeleitet und bedienen dabei die Ersatzhaltestellen Betriebshof in der Vangerowstraße (Fahrtrichtung Neckargemünd/Bismarckplatz) bzw. in der Bergheimer Straße, gegenüber Einmündung Karl-Metz-Straße (Fahrtrichtung Wieblingen/Eppelheim).

Einschränkungen für den Individualverkehr

Für die Dauer des Bauwochenendes von Freitag, 18. März, bis Montag, 21. März, Betriebsbeginn, ist die stadteinwärts führende Fahrspur in der Bergheimer Straße im Bereich der Einmündung Karl-Metz-Straße für den Auto-, Rad- und Fußgängerverkehr voll gesperrt.

Fahrgast- und Anwohnerinformation rund um die Maßnahme

Die rnv stellt ihren Fahrgästen im Vorfeld sowie im Verlauf der Maßnahme umfangreiches Informationsmaterial zu Umleitungsverkehren und Ersatzhaltestellen zur Verfügung. Digitale Fahrtinformationen finden sich auf der rnv-Website sowie im interaktiven Liniennetzplan unter netz.rnv-online.de, in der Start.Info-App sowie auf den digitalen Fahrtinfoanzeigern (DFI) an den Haltestellen, in den sozialen Medien sowie in der VRN-Verbindungsauskunft. Vor Ort werden die Aushangfahrpläne getauscht, Faltblätter liegen in der Mobilitätszentrale und an den Verkaufsstellen aus. Für die Dauer der jeweils ersten zwei Tage der beiden Bauphasen ist an zentralen Punkten am Betriebshof Heidelberg, am Hauptbahnhof sowie am Bismarckplatz rnv-Infopersonal unterwegs. Im Vorfeld der Nacht- und Wochenendarbeiten werden die Anwohnerinnen und Anwohner über Postwurfsendungen informiert.