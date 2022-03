Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Technisches Hilfswerk (THW) Ortsverband Heidelberg) – Einsatzrealistische Übung des Führungstrupp, der Fachgruppe Ortung (technisch & biologisch) und des Trupp UL (Drohne) auf der Sprunghöhe Heidelberg. Geübt wird die Personensuche unter einsatznahen Bedingungen, bei Anbruch der Dunkelheit und mit Hilfe von Rettungshunden und Drohne. Das Technische Hilfswerk Heidelberg trainiert an diesem Samstag, dass Auffinden vermisster Personen. Diese Einsatzoption des THW wird immer häufiger angefordert. Daher gilt es dies regelmäßig mit Mensch und Tier zu üben. An diesem Samstag findet daher eine einsatzrealistische Übung im Bereich der Sprunghöhe in Heidelberg statt, an dem eine Vielzahl an Einsatzkräften des Ortsverbandes Heidelberg beteiligt sind. Es wird zum einen mit sogenannten Mantrailer Hunden versucht, die zuvor im Wald versteckten Personen zu finden. Aber auch unsere Flächensuchhunde werden zum Einsatz kommen. Der Unterschied zwischen einem Mantrailer und anderen Suchhunden besteht darin, dass der Mantrailer bei der Suche verschiedene menschliche Gerüche voneinander unterscheiden kann und sich trotz vieler Verleitungen ausschließlich an den Geruchsmerkmalen der gesuchten Person orientiert.

Unser Trupp UL (Drohne) wird aus der Luft versuchen mithilfe der Wärmebildkamera am Fluggerät, die vermissten Personen aufzuspüren. Ebenso dient die Drohne der Dokumentation des Einsatzes aus der Luft.

Unsere Rettungshunde besitzen GPS-Halsbänder, die mit einem speziellen Empfänger verbunden sind, wodurch der Führungstrupp des THW Heidelberg die Suche der Hunde live verfolgen und prüfen kann. Dadurch lässt sich effektiv bestimmen, welche Stellen des zuvor eingeteilten Suchgebietes abgesucht wurden und welche noch nicht. Dies ist in den kommenden Einsätzen ein wichtiger Indikator für den Einsatz der Suchhunde und gibt neue Möglichkeiten, die Suche nach vermissten Personen effizienter und digitaler durchzuführen.

Das THW-Heidelberg hat mehr als 182 Mitglieder, davon 25 Mini’s und Jugendliche sowie 105 aktive Einsatzkräfte. Im Ortsverband Heidelberg sind ein Technischer Zug mit einem Zugtrupp, einer Bergungsgruppe, die Fachgruppe Notversorgung/Notinstandsetzung, die Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, der UL-Trupp (Drohne) und die Fachgruppe Ortung stationiert.

Der Fachzug Führung und Kommunikation, bestehend aus einem Zugtrupp, der Fachgruppe Führungsunterstützung (FGr. F) und der Fachgruppe Kommunikation (FGr. K) ist ebenfalls im Ortsverband Heidelberg untergebracht.

Das THW Heidelberg ist mit 12 Fahrzeugen, 2 Booten, verschiedene Anhänger u.a. für Strom und Licht ausgestattet.

Das THW ist die ehrenamtliche Einsatzorganisation des Bundes. Das Engagement der bundesweit mehr als 80.000 Freiwilligen, davon die Hälfte Einsatzkräfte, ist die Grundlage für die Arbeit des THW im Bevölkerungsschutz. Mit seinem Fachwissen und den vielfältigen Erfahrungen ist das THW gefragter Unterstützer für Feuerwehr, Polizei, Hilfsorganisationen und andere. Das THW wird zudem im Auftrag der Bundesregierung weltweit eingesetzt. Dazu gehören unter anderem technische und logistische Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens der Europäischen Union sowie im Auftrag von UN-Organisationen.

