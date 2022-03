Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Thema „Digitalisierung in der Pflege“ steht im Mittelpunkt der zweiten Kommunalen Pflegekonferenz, zu der das Amt für Soziales und Senioren am 21. März 2022 Akteurinnen und Akteure aus dem Heidelberger Pflegesektor einlädt. Die Konferenz findet als digitales Zoom-Meeting statt. Den Impulsvortrag zum Thema „Smarte Technologien in der Pflege: Freund oder Feind?“ hält Prof. Dr. Hans-Werner Wahl vom Netzwerk Alternsforschung der Universität Heidelberg. Die Veranstaltung bietet den Teilnehmerinnen und Teilnehmern außerdem die Möglichkeit, sich zu vernetzen, auszutauschen und in Workshops pflegerelevante Themen mit ihrem spezifischen Expertenwissen näher zu beleuchten.

Sozialbürgermeisterin Stefanie Jansen weist auf die Dringlichkeit des Themas hin: „Der Pflegebedarf steigt deutschlandweit, auch in einer jungen Stadt wie Heidelberg. Gleichzeitig wird es immer schwerer, Personal für die Pflege zu gewinnen. Die Versorgungsfrage in der Pflege muss deshalb in allen Kommunen neu und innovativ gedacht werden, um Engpässen entgegenzuwirken. Der Einsatz von sogenannten ‚smarten‘ Technologien wie Haushaltsrobotern, digitalen Sprachassistenten oder Sturzerkennungssystemen kann hier in manchen Fällen entlasten. Ein Bewusstsein dafür zu schaffen und zugleich damit verknüpfte Ängste und Sorgen wahrzunehmen, ist eine Aufgabe, der wir uns künftig gemeinsam als Stadt mit den Pflegeanbietern stellen müssen.“

Auch die Wissenschaft widmet sich seit einiger Zeit dem Thema „Alter und Digitalisierung“. Aktuell läuft ein interdisziplinäres Forschungsprojekt „SMART-AGE“ an der Universität Heidelberg, in dem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Frage nachgehen, inwiefern digitale Assistenzsysteme die Lebensqualität von Menschen in höherem Alter verbessern.

Heidelberg will mit der Kommunalen Pflegekonferenz Vorreiter für andere Kommunen sein. Die Stadt wurde 2020 in die Förderung des Sozialministeriums Baden-Württemberg aufgenommen, das sich zum Ziel gesetzt hat, Erfolgsmodelle Kommunaler Pflegekonferenzen zu etablieren. 2021 fand die erste Kommunale Pflegekonferenz in Heidelberg statt.

Derzeit sind knapp 25.000 Menschen in Heidelberg 65 Jahre und älter, knapp 5.000 weist die Pflegestatistik von 2019 als pflegebedürftig aus.