Heddesbach – 41-jähriger PKW-Fahrer durch tiefstehende Sonne geblendet – Unfall

Heddesbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch gegen 08:00 Uhr befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Suzuki die L3105 von Heddesbach kommend in Fahrtrichtung Langenthal, als er in Höhe der Hauptstraße 1 mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKW-Anhänger kollidierte. Durch den Aufprall wurde dieser quer in eine dort befindliche Hofeinfahrt geschoben. Der Suzuki war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der 41-Jährige durch die tiefstehende Sonne derart stark geblendet worden sein, dass er den Anhänger letztendlich übersah.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail