Speyer – Dieseldiebstahl

Speyer/Harthausen (ots)

Im Zeitraum von 07.03.2022, 19:00 Uhr bis 08.03.2022, 04:30 Uhr kam es in drei Fällen zu einem Dieseldiebstahl in der Daimlerstraße in Speyer. Dort wurden an drei LKW die Tankverschlüsse aufgebrochen und Kraftstoff aus den Tanks der Fahrzeuge gestohlen. Die Schadenshöhe wird derzeit auf circa 1000 Euro geschätzt. Zu einem weiteren Dieseldiebstahl kam es in der Adolf-Cuntz-Straße in Harthausen. Auch in diesem Fall wurde die Tankabdeckung eines LKW aufgebrochen und Diesel entwendet. Die Tat fand zwischen dem 23.02.2022 und 08.03.2022 statt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Diebstählen machen können oder verdächtige Wahrnehmungen in den genannten Bereichen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen