Mannheim – Blanke Zerstörungswut

Mannheim-Gartenstadt (ots)

Ein Bild der Verwüstung verursachten zwei bislang noch unbekannte Täter. Nachdem sie die Seitenscheiben von zwei geparkten Autos eingeschlagen hatten, setzten sie ihre Zerstörungswut fort und “Entglasten” sämtliche Scheiben der Straßenbahn-Haltestelle Freilichtbühne. Es entstand dadurch Sachschaden von circa 30.000 Euro.

Zeugen konnten den Vorfall beobachten und verständigten die Polizei.



Gestern Abend zwischen 20 und 21 Uhr, schlugen zwei männliche Täter in der Kirchwaldstraße zunächst an einem ordnungsgemäß geparkten Renault Twingo und anschließend an einem Opel Corsa jeweils auf der Beifahrerseite die beiden Seitenscheiben ein.

Die Täter sind dann wohl auf den “Geschmack” gekommen und setzten ihre blanke Zerstörungswut fort. “Denn sie wissen nicht, was sie tun!” An der Straßenbahn-Haltestelle Freilichtbühne schlugen sie insgesamt 43 Spritzschutz-Glasscheiben und die Scheiben des Fahrgastunterstands ein. Außerdem beschädigten sie an dem Fahrkartenautomaten den Bildschirm und die Kamera.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben Beide Männer sind circa 175 cm groß, jugendliches Aussehen, schlank und waren dunkel gekleidet. Einer der beiden Täter trug einen Kapuzenpullover und der andere eine Jacke mit Pelz an der Kapuze.

Die vorhandenen Spuren werden derzeit polizeilich ausgewertet. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621. 77769-0, in Verbindung zu setzen.