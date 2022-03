Hainfeld – #Trickdiebe – Polizei warnt vor sogenannten “Dachhaien”.

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Am 19. und 20. März 2022 ist der Eintritt in die Reiss-Engelhorn-Museen frei. Statt Eintrittsgeldern wird an diesem Wochenende um Spenden für die Ukraine-Hilfe gebeten. Wer die faszinierende Ägypten-Ausstellung besuchen oder sich auf eine spannende Zeitreise durch die Archäologie an Rhein und Neckar begeben möchte, ist herzlich eingeladen, sich an der ... Mehr lesen »