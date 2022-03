Germersheim – Landkreis beteiligt sich geschlossen am Wettbewerb „Stadtradeln“

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar Die Mannheimer Stadtbibliothek ist Begegnungsraum und Ort für demokratische und rassismuskritische Erinnerungsarbeit. In einer themenspezifischen Führung durch die Zentralbibliothek im Stadthaus N1 in Kooperation mit dem Antidiskriminierungsbüro Mannheim e.V. am INSERATwww.mannheim.de Donnerstag, 17. März, 16 bis 18 Uhr, werden etwa diskriminierungssensible Bibliotheksarbeit, Mediennutzung, Rassismus in klassischer und moderner Literatur beleuchtet. Auch ... Mehr lesen »