Frankenthal – EWF sammelt Grünabfall

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

Im Frühjahr und Herbst bietet der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) eine Grünabfallsammlung mit Containern an. Pro Containerstellplatz ist ein Mitarbeiter des EWF für Beratung und Beaufsichtigung der Anlieferungen eingesetzt. Die Frühjahrsaktion 2022 findet an elf Standorten im Stadtgebiet am Samstag, 19. März, von 9 bis 13 Uhr statt.

Grünabfälle wie Grasschnitt, Hecken- und Baumschnitt (bis 15 cm Durchmesser) können bis zu einem Gesamtvolumen von zwei Kubikmeter pro Anlieferer an folgenden Standplätzen kostenfrei abgegeben werden:

Carl-Bosch-Ring / Parkplatz zwischen Winklerstraße und Wildstraße

Fontanesistraße / Parkplatz Gaststätte Sonnenbad

Gottfried-Keller-Straße gegenüber Lessingschule

Jean-Ganss-Straße / Ecke Rudolf-Kausch-Straße

Konrad-Adenauer-Platz / Ecke Friedensring

Nachtweideweg 17 a / EWF – Abt. Grünunterhaltung

Strandbad / Parkplatz 1

Eppstein / Kerweplatz

Flomersheim / Kerweplatz

Mörsch / Kerweplatz

Studernheim / Kerweplatz

Weitere Auskünfte erteilen die Mitarbeiter des EWF unter 06233 89 777.

Quelle Stadt Frankenthal

Foto MRN News Archiv