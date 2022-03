Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) – Schmierfinke sind zwischen Dienstagnachmittag (08.03.), 17 Uhr und Mittwochmorgen (09.03.), 8 Uhr in der Stadt unterwegs gewesen. Mit rosa Farbe beschmierten sie die Tür und eine Wand des Gemeindehauses der Christuskirche in der Theodor-Storm-Straße. In der Lahrbach wurde mit derselben Farbe das Markenemblem sowie der Kofferraumdeckel eines Mercedes der C-Klasse ... Mehr lesen »